世卫组织：埃博拉感染者已接近1.6万人 塞拉利昂疫情严峻

哈通社阿斯塔纳11月27日电，据路透社26日消息， 世界卫生组织周三表示，截止到11月23日，几内亚等八国报告的埃博拉病毒致死病例已经增至5689人，感染者升至15935人。

世卫组织在最新情况通报中称，过去一周，几内亚、塞拉利昂和利比里亚三国报告了600个新增病例，几乎占了新增病例的全部，除15个死亡病例之外其他新增死亡患者也都来自这三个疫情最重的国家。

该组织称，"塞拉利昂自疫情发生以来报告的病例总数将很快超过利比里亚的报告总数。"这两个国家已经报告的埃博拉感染病例数分别为6599例和7168例。 世卫组织表示，埃博拉病毒在塞拉利昂的传播仍很密集，尤其是在西部和北部地区，首都弗里敦仍是疫情最严重的地区。 塞拉利昂在抗击埃博拉疫情方面落后于西非邻国几内亚和利比里亚，周三向美国求助，请求美国派遣军队帮助减灾。 "利比里亚和塞拉利昂报告接受隔离的患者不足70%，且各地区的情况也都不同，"世卫组织称。 世卫组织指出，为了控制疫情不再进一步蔓延，病患必须接受隔离，目标是到明年1月1日，埃博拉患者要全部接受隔离。