1-7月我国车市共售出新车2.3万辆

哈通社/阿斯塔纳/8月22日 -- 据哈萨克斯坦汽车工业联盟（KazAutoProm）发布的数据，7月份我国经销商完成4033辆汽车的销售，同比增长29%，总市值9360万美元，同比增长63%。

1-7月份，经销商共销售汽车22891辆，同比下降6.5%。

数据显示，我国居民用于购买新车的支出达5.653亿美元，同比增长34.6%。

其中，15292辆属于进口汽车，其余7599辆系本国汽车厂生产。

销量居前10位的汽车品牌分别是丰田（Toyota，4803辆）、拉达（Lada，4178辆）、拉沃（Ravon，1708辆）、雷诺（Renault，1469辆）和现代（Hyundai，1407辆）、起亚（KIA，1327辆）、嘎斯（GAZ，1236辆）、优兹（UAZ，1096辆）、雪佛兰（Chevrolet，842辆）和尼桑（Nissan，827辆）。

按轿车型号，销量排名前5位的分别是Toyota Camry（1813辆）、Lada 4x4越野车（1528辆）、Ravon Nexia（1033辆）、Lada Granta（936辆）和Toyota Rav4（901辆）。

从城市购买力看，阿拉木图排名第一，销售5631辆，其他依次为阿斯塔纳（4525辆）、阿特劳（1561辆）、奇姆肯特（1407辆）、科斯塔奈（1378辆）、卡拉干达（1323辆）、乌斯季卡缅诺戈尔斯克（1273辆）、乌拉尔斯克（1118辆）、阿克托别（919辆）和阿特劳（858辆）。

业内人士分析指出，今年7月是2014年9月以来延续下跌趋势后的第三个增长月，且7月份居民购车开支增长超过三成，下半年开局良好。这为稳固行业复苏指数奠定了坚实基础，也使哈国内汽车生产商可以继续扩大生产，以满足不断增长的市场需求。

【编辑：木合塔尔·木拉提】