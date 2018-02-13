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    15:05, 13 二月 2018 | GMT +6

    今年1月我国汽车销售额达7,400万美元

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    哈通社/阿斯塔纳/2月13日-- 哈萨克斯坦汽车工业联盟"KazAutoProm"日前公布国内汽车市场1月份的汽车销量。

    据统计，今年1月汽车销售超过3100辆，较去年同期增加36.5％。其中进口车超过1800辆，国产车超过1200量。

    报告期内，哈萨克斯坦消费者为购买新车共计花费7,390万美元，较去年同期增长43.2％。

    其中，销量最好的汽车品牌为拉达，销量为785辆。其余按销量排序依次为：丰田(665)，Ravon(492)，现代(237)，GAZ(150)，起亚(133)，尼桑(106)，瓦滋(73)，凌志(69)，大众(58)。

    根据地区销量统计：阿拉木图(745)，阿斯塔纳(517)，阔斯塔奈(278)，阿特劳(258)，齐姆肯特(158)，卡拉干达(158)，乌拉尔(148)，阿克托别(139)，乌斯卡曼(132)，阿克套(122)。

    汽车工业联盟主席奥列格•阿勒菲洛夫表示，该数据的产生可以用2017年初的低基数来解释。此外，油价上涨和坚戈的走强也是原因之一。这些因素影响了2018年的需求走势。同时，国内生产商也在逐渐扩大，数据显示，40%的买家选择购买国产车辆。另外，折扣信贷项目的补充性融资也为买家购买国产汽车创造了有利条。



    【编译：达娜】

    标签:
    经济 黄金储备 汽车工业
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