全球累计确诊接近1.7亿例 印度日增确诊降至近46天最低

哈通社/努尔苏丹/6月1日 —— 据中新社消息，世界卫生组织公布的最新数据显示，截至欧洲中部时间30日15时36分(北京时间21时36分)，全球确诊新冠病例较前一日增加469996例，累计达到169597415例；死亡病例增加11311例，累计达到3530582例。

美洲：美媒称拜登政府未兑现疫苗运往海外承诺

据美国约翰斯·霍普金斯大学30日数据显示，截至美国东部时间29日23点59分，在过去24小时内，美国新增确诊病例11976例，较前一日减少近万例，创去年3月25日以来新低；新增相关死亡343例，较前一日减少342例。

据美国全国广播公司(NBC)报道，自拜登政府5月宣布，在6月底前将8000万剂疫苗运往海外以来，白宫尚未发出一剂疫苗。美媒指出，由于众多“外交和后勤方面的挑战”，拜登政府迄今未能兑现承诺。另一方面，美国一半以上人口至少接种一剂疫苗。

截至当地时间30日，据巴西卫生部发布的数据，该国单日新增确诊病例43520例，累计确诊达16515120例；单日新增死亡病例874例，累计死亡461931例。据当地媒体报道，巴西各州的新冠疫苗接种进度有较大差异，进度最快的南马托格罗索州比最慢的朗多尼亚州速度快了一倍多。

欧洲：英国近7天累计确诊病例呈上升态势

据法国官方30日统计数据显示，在过去24小时内，法国新增确诊病例8541例，较前一日减少了2100例；新增相关死亡44例。新冠病毒检测阳性率为3.2%。法国目前有超过2533万人已接种至少一剂新冠疫苗，1160万人已接种两剂疫苗。

英国近7天累计确诊病例呈上升态势。据英国政府网站30日公布的数据显示，在过去24小时内，英国新增确诊病例3240例，较前一日减少了158例；新增相关死亡6例。英国最近7天的新增确诊病例为22474例，较此前7天增加了4755例(26.8%)。此外，英国目前39259168人接种了第一剂新冠疫苗，约占成年人人口的74.5%；累计25332851人接种了第二剂，约占成年人人口的48.1%。

据法新社报道，英国首相约翰逊近日在接受采访时表示，希望即将举行的七国集团(G7)峰会能就新冠疫苗“护照”达成协议，并就拟定一项“世界条约”进行公开讨论，以便为应对未来的疫病大流行做好准备。

亚洲：印度日增确诊降至近46天来最低

据印度卫生部30日公布的最新数据，印度累计确诊病例升至27894800例。过去24小时内，印度新增确诊165553例，为4月14日(近46天)以来最小单日增幅；新增死亡病例3460例，累计死亡病例达325972例。

据媒体报道，新冠疫情肆虐使得印度很多工厂关闭，众多本土企业和跨国公司陷入困境。印度素有“世界药厂”之称，但新冠疫情导致印度相关工厂开工率严重下降，印度医药中间商和原料药企业开工率仅为30%左右。《德国经济周刊》近日报道，由于大规模的封城措施，印度制药公司基本停摆，印度向欧洲等地区出口药物的供应链目前已处于崩溃状态。

据日本放送协会(NHK)消息，截至当地时间30日23时59分，日本报告新增确诊病例2877例，较前一日减少了619例，系5天以来首次低于3000例。日本累计确诊病例744956例，累计死亡12993例。此外，东京奥运会圣火传递也因疫情进行了相应调整。5月31日起，东京奥运会圣火传递将在石川县举行，为期两天。受新冠疫情影响，奥运圣火在公共道路上的传递被中止，31日只在金泽市的“金泽城公园三之丸广场”举行仪式。

非洲：南非上调疫情“封城”等级

据非洲疾控中心网站最新数据，截至当地时间30日，该地区累计确诊4825372例，累计死亡130311例，累计治愈4361950例。

南非总统拉马福萨30日晚宣布，鉴于新冠疫情近期在该国再度反弹，南非决定自5月31日起将“封城”等级从最低的一级上调至二级。拉马福萨当晚在电视讲话中说，近期南非多地单日新增新冠确诊病例迅速增加，过去7天日均新增确诊病例3745例，比前一周增加31%。部分省份已开始第三波疫情。南非曾于今年2月底宣布第二波疫情高峰已经过去，并将“封城”等级降至最低一级。

拉马福萨还称，南非自推行新冠疫苗接种计划以来，已有超过67%的公立医院医护人员接种强生疫苗，60岁及以上老年人中有超过48万人已接种第一剂辉瑞疫苗。