1-7月哈萨克斯坦工业产品价格上涨9.6%

哈通社/努尔-苏丹/8月2日 – 哈萨克斯坦国家经济部统计委员会数据显示，2019年1-7月，哈萨克斯坦工业产品价格同比上涨9.6%，环比上涨0.8%，与2018年12月相比上涨3.2%。

自年初以来，我国加工业产品出厂价格上涨3.2%，采矿业上涨4.4%；工业产品价格上涨3.5%，工业服务价格上涨0.1%。

其中，煤炭上涨9.2%、液化丙烷和丁烷上涨1.7%、金属矿物上涨6.6%、石油价格上涨4.5%、汽油上涨11.8%、天然气上涨1.8%、燃料油上涨0.5%、柴油上涨1%。

有色金属上涨13.1%，黑色金属上涨5.6%，铁合金上涨2.6%，铝下降4.7%，锌下降1.9%，铜下降1.6%。

此外，报告期内价格上涨的产品还包括：黑麦 - 21.4%，小麦 - 14.4%，大米--17.1％，谷物 - 10％，通心粉 - 9.7％，牛肉 - 8.2％，面包 - 5.5％，茶 - 3.5％，植物油 - 2.6％ ，乳制品 - 3％，鱼 - 2.1％。

而禽肉和糖的价格分别下降了1.9%和0.6%。

【编译：木合塔尔·木拉提】