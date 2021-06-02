全球新冠肺炎确诊病例超过1.704亿例

哈通社/努尔苏丹/6月2日 —— 据外媒综合报道，根据世卫组织最新实时统计数据，截至欧洲中部夏令时间6月1日17时06分，全球累计新冠肺炎确诊病例170426245例，累计死亡病例3548628例。1日全球新冠肺炎确诊病例新增352685例，死亡病例新增8055例。

世界卫生组织（WHO）表示，全球直接或间接因疫情死亡的人数可能遭«严重低估»，恐比官方通报的数字高出2到3倍。

美国仍是疫情最严重国家，根据美国约翰斯·霍普金斯大学（Johns Hopkins University）于美国东部时间6月1日16时24分统计的数据显示，美国新冠肺炎确诊病例已超过3328万例，达到33280943例。死亡病例超过59.4万例，达到594855例。

其他疫情严重国家还包括：巴西（46万2791人病逝、1654万5554例确诊）、印度（33万1895人病逝、2817万5044例确诊）、墨西哥（22万3568人病逝、241万3742例确诊）及英国（12万7782人病逝、448万7339例确诊）。

秘鲁5月31日称，新冠肺炎累计死亡人数为6万9342人。不过由政府组建的专家组发现，这个数字被低估。修正后的数据显示，自2020年3月1日至2021年5月22日，疫情造成的死亡人数已达180764人。

【编辑：小穆】