上半年阿拉木图州吸引海外直接投资1.715亿美元

哈通社/阿斯塔纳/12月15日--哈国家经济部副部长伊利亚斯·乌斯若夫15日出席了阿拉木图州«崇敬家乡»投资论坛并致辞。

他在致辞中指出，哈萨克斯坦是中亚地区最具投资吸引力的国家，中亚地区海外直接投资约70%投向哈萨克斯坦。全国各地，包括阿拉木图州，都为此做出了贡献。

-今年上半年，阿拉木图州吸引了海外直接投资总1.715亿美元，同比增加31.6%。2022年前11个月，完成固定资产投资5020亿坚戈，同比增长11.3%。-他说。

伊利亚斯·乌斯若夫特别关注了增强国家投资吸引力的问题，并表示，今年6月通过的2026年前投资政策纲要，将开创新的投资周期，并为修订招商引资政策铺垫道路。

他表示，政府计划到2026年吸引固定资产投资34.6万亿坚戈。为实现此目标， 政府为阿拉木图州设定了202吸引固定资产投资吸引6552亿坚戈的任务。截至11月底，阿拉木图州完成固定资产投资计划76.6%。

他同表示，在阿斯塔纳国际金融中心的基础上，为投资者提供了前所未有的经商条件。阿斯塔纳国际金融中心成员可享受长达50年的税收优惠，以及货币、签证和劳工便利。基于英国法律的独立司法体系和国际仲裁中心确保了投资者权益不受侵犯。

【编译：阿遥】