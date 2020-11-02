哈萨克斯坦今年出口肉类1.7万吨

哈通社/努尔苏丹/11月2日 -- 据哈中贸易促进会消息，2020年1-8月，哈萨克斯坦出口肉类及肉制品1.7万吨，出口额3840万美元，比2019年同期减少1.7%。出口减少的原因是羊肉供应减少了69.6%，香肠减少了62.8%，肉馅面食减少了12.7%。与此同时，牛肉供应增加了122.1%，肉制品罐头增加了14.9%，猪肉增加了4.2%。

在2020年1-8月，哈萨克斯坦出口了610万吨牛肉，产值达2060万美元：其中，出口乌兹别克斯坦牛肉达1140万美元，出口俄罗斯牛肉约510万美元，出口中国牛肉约390万美元。

家禽肉类出口达76万吨，价值1020万美元。这些产品主要销往俄罗斯(520万美元)和吉尔吉斯斯坦(370万美元)，其次是乌兹别克斯坦(477.9万美元)、白俄罗斯(416.2万美元)和格鲁吉亚(272.2万美元)。

羊肉供应总额为68吨，产值达270万美元：分别销往阿联酋(150万美元)、乌兹别克斯坦(68万1千美元)、俄罗斯(34万1千美元)和伊朗(12万1千美元)。

猪肉出口额为447.5吨，价值83.74万美元，其中对亚美尼亚出口额为62.02万美元，对俄罗斯出口额为21.71万美元。

同时，向俄罗斯（12.35万美元）和西班牙（0.5万美元）出口了41.2吨马肉。

在肉类产品中，哈萨克斯坦主要出口肉制品罐头约190万美元：其中，出口到吉尔吉斯斯坦（89.28万美元）、俄罗斯（54.55万美元）和土库曼斯坦（47.27万美元），向俄罗斯出口肉馅意大利面130万美元。

【编辑：木合塔尔·木拉提】