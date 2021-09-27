哈萨克斯坦1~7月主要矿石产品出口情况

哈通社/努尔苏丹/9月27日 -- 哈萨克斯坦国家统计局发布了1~7月主要矿石产品的对外出口情况。

根据国家统计局数据，2021年1-7月，哈萨克斯坦出口铁矿石930万吨，同比增长13.6%；实现出口额11亿美元，同比增长一倍。哈铁矿石主要出口俄罗斯（550万吨，7.22亿美元）和中国（370万吨，4.02亿美元），对吉尔吉斯斯坦也有少量出口（3.1万吨，110万美元）。

出口锰矿石6.99万吨，同比下降46.9%；出口额540万美元，下降61.1%。其中，对中国出口4万吨，金额250万美元；对俄罗斯出口2.2万吨， 金额200万美元 ；对乌兹别克斯坦出口0.79万吨， 金额81.6万美元 。

出口锌矿石14.78万吨，下降7.7%；出口额1.22亿美元，增长24.6%。其中，对俄罗斯出口7.5万吨，金额6740万美元；对乌兹别克斯坦出口3.75万吨，金额2920万美元；对中国出口3.52万吨，金额2500万美元。

出口铬矿石20.89万吨，下降8.3%；出口额4520万美元，增长24.6%。所有铬矿石均出口俄罗斯。

【编译：木合塔尔·木拉提】