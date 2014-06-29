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00:48, 29 六月 2014 | GMT +6
世界杯1/8决赛：巴西点球4-3智利
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哈通社阿斯塔纳6月29日电，阿斯塔纳时间6月28日22点，巴西世界杯1/8决赛的首场较量在贝洛奥里藏特的米内罗体育场打响，东道主巴西对阵智利，两队120分钟打成1-1平手，路易斯及桑切斯常规时间上半场为各自球队破门。在点球大战中，巴西以总比分4-3淘汰智利晋级八强。
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