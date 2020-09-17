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    15:32, 17 9月 2020 | GMT +6

    1-8月哈萨克斯坦税收收入超5万亿坚戈

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    哈通社/努尔苏丹/9月17日 —— 据国家收入委员会统计，2020年1-8月，哈萨克斯坦国家预算税收收入5.1583万亿坚戈，同比下降11.1%，减收6467亿坚戈。

    其中，中央预算税收收入3.212万亿坚戈，下降24.4%，减收1.0376万亿坚戈；地方预算税收收入1.9463万亿坚戈，增长25.1%，增收3909亿坚戈，增长原因是中小企业企业所得税收入划归地方预算。国家预算税收收入完成率为91.4%。其中，中央预算税收收入完成率为80.9%，地方预算税收收入完成率为116.4%。

    中央预算税种中，未完成税收计划的包括企业所得税（欠收25%，同比下降31.9%），国内商品增值税（26.4%，-15.7%）、自第三国进口增值税（34.3%，-6.7%）和自欧亚经济联盟国家进口增值税（23.1%）。上述税种收入下降的原因是内外部因素导致经济状况恶化。

    2020年1-8月，哈萨克斯坦与第三国贸易额下降11.9%。哈国从中国进口关税税收收入同比下降10.3%，减收243亿坚戈。哈萨克斯坦在欧亚经济联盟中获得的进口关税分配收入为1810亿坚戈，同比下降14.6%。

    标签:
    哈萨克斯坦 财政预算 统计 经济 黄金储备 财政部
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