俄罗斯拦截朝鲜渔船遇抵抗 开火造成渔民1死8伤

哈通社阿斯塔纳10月17日电 据今日俄罗斯16日报道，俄罗斯边防士兵在日本海俄专属经济区内对一艘朝鲜渔船进行检查时遭到船员的反抗挑衅，引发冲突。冲突造成一名俄边防士兵和9名朝鲜船员受伤，其中一名船员在被送往医院后不治身亡。

周六，俄罗斯联邦安全局发表声明称此次事件发生在周五晚间。"在对渔船的检查过程中，俄罗斯边防士兵发现了非法捕获的水生物资源。船员对搜查人员态度挑衅，拒绝按照法律要求行动"。

声明称当搜查人员登船进行检查之后，渔船还试图离开俄专属经济区驶往朝鲜。俄边防士兵随后鸣枪警告，但渔船依然"继续航行"。同时，船员"试图袭击登船的边防检查人员"，造成一名工作人员头部受伤。

俄罗斯联邦安全局称为了防止船员从俄边防士兵处"抢夺武器，造成更多伤害"，俄士兵向朝鲜船员开枪射击，造成9名船员受伤，其中一人随后不治身亡。

俄当局称朝鲜渔船上共有48名船员，受伤的船员将被送往俄罗斯位于该地区的各海港。涉事渔船将被拖往俄远东滨海边疆区接受进一步检查。

俄联邦安全局已经就此事通知了位于海参崴的朝鲜总领事馆，目前朝鲜还未作出回应。（编辑：木合塔尔·木拉提）