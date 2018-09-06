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    11:56, 06 9月 2018 | GMT +6

    1-8月过境哈萨克斯坦的中欧班列大幅增长

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    哈通社/阿斯塔纳/9月6日 -- 据哈萨克斯坦国家铁路公司新闻处消息，今年1-8月过境哈萨克斯坦的集装箱班列达到2711列。其中，中国-欧洲方向的集装箱班列1056列，返程班列784列，比上年同期分别增长40%和80%

    1-8月，通过哈铁路网完成货物周转量1449亿吨公里，比去年同期增长8.2%。年初以来，哈铁累计完成货运量1.67亿吨，同比增长6.7%，增长较快的包括铁矿石（11.8%）、有色金属矿石（7.3%）、化肥（12.4%）、建材（17%）。

    1-8月，哈铁完成出口货运量5340万吨，同比增长6%。其中增长较快的出口目的国是中国（60%）、乌兹别克斯坦（33%）、土库曼斯坦（100%）。通过里海阿克套港转运的货物量增长2%。进口货物增长较快的国家包括吉尔吉斯（46%）、乌兹别克斯坦（8%）、中国（2%）。

    1-8月，哈铁完成粮食运量700万吨，同比增长46%。其中出口粮食530万吨，同比增长90%，主要出口方向包括中亚（48%）、俄罗斯（16%）、伊朗（15%）。

    【编辑：木合塔尔·木拉提】

     

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