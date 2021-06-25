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    10:10, 25 六月 2021 | GMT +6

    全球新冠确诊病例数接近1.8亿例

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    哈通社/努尔苏丹/6月25日 -- 约翰·霍普金斯大学(Johns Hopkins University)汇总的数据显示，全球新冠病例总数周四突破1.796亿，累计死亡病例数突破389万例。

    美国累计确诊和死亡病例数量仍都排在全球首位，分别为3,360万例和602,837例。

    据美国疾病控制与预防中心(The Centers for Disease Control and Prevention, 简称CDC)的最新数据，美国完全接种疫苗的人数上升到1.508亿，占总人口的45.4%，高于周三的45.3%。接种至少一剂疫苗的美国成年人占总人口的比例从65.5%升至65.6%；疫苗接种进度继续放缓。

    印度的累计确诊病例数为3,000万例，居全球第二位，累计死亡病例数为391,981例，排在全球第三，不过鉴于检测不足，这些数字有可能被低估。

    此前，新冠病毒不但迅速蔓延，还多次突变。这也导致一些变异病毒株的产生，其中的一些可能令疾病的传染性更加强，或者伤害性更大。

    上个月，世卫组织（WHO）用希腊字母为几种主要的新冠变异病毒株进行了重新命名。

    最先在印度发现的Delta变异株已在80多国报告出现, 这种变种病毒也因其高传染性受到各国卫生部的重点关注。

    【编辑：木合塔尔·木拉提】


    标签:
    国际 黄金储备 新型冠状病毒
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