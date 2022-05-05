国家预算将为落实总统指示拨款1.8万亿坚戈

哈通社/努尔苏丹/5月5日--国家预算计划拨款1.8万亿坚戈用于执行总统指示。

哈萨克斯坦政府副总理兼财政部长耶尔乌兰·加玛吾巴耶夫在5日召开的参议院（议会上院）全体会议上谈到了这一点。

根据早前报道，参议院正在审议此前马吉利斯（议会下院）审议通过的2022-2024年国家基金担保转移法修正案草案。

财政部长介绍说，2022年的共和国预算参数如下： 财政收入预计增加2.7万亿坚戈，达到15.8万亿坚戈。预算赤字将保持在 GDP 的 3.3%。 共和预算支出计划为 18.8 万亿坚戈，增加2.7万亿坚戈。

据加玛吾巴耶夫介绍，首先，计划拨款1.8万亿坚戈用于执行总统指示。

“这些支出用于加强执法机构和紧急情况机构的战备和装备、支持地区和企业发展、增加收入、确保粮食安全和经济多元化等方面。其次，由于宏观经济指标的变化，拨款1730亿坚戈的额外资金， 这些资金将与社会支出挂钩和坚戈兑美元汇率变化相关资金。4760亿坚戈将用于政策文件和紧急任务的落实。 ” 他说。

财政部长表示，通过对预算的修订，加强了对实体部门和地区的支持，也可以从预算支出的结构看出这一点。大部分支出增长旨在支持实体经济部门，为1.3万亿坚戈。 因此，该方向在总支出中的份额增加了 5%。

【编译：阿依波塔】