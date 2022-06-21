美国纽约发生一起枪击案致1死8伤

哈通社/努尔苏丹/6月21日 —— 据中新社消息，美国纽约市20日凌晨发生一起枪击案，造成1人死亡、8人受伤。截至目前，未有嫌疑人被捕。

据纽约市警察局通报，这起枪击案发生在当天零时40分左右，警方到达曼哈顿北部哈莱姆区的案发地时，发现5人中枪，他们被迅速送往附近医院接受治疗。警方随后了解到，另有4人受枪伤自行求医。伤者中有一名21岁男子伤情严重，在医院被宣告不治身亡。

警方称，办案人员在现场找到一把手枪，但尚不能确定枪手人数。案件的细节和嫌疑人的身份仍在调查中。截至目前，未有嫌疑人被捕。

据美国广播公司报道，19日是美国的父亲节和六月节，案发时纽约市民正在享受夜生活。附近居民称，他们听到了“很多声枪响”，警方在调查时被告知，似乎有两群人开枪互射。曼哈顿北部警局负责人布莱恩·麦吉表示，案发时现场有很多人聚在一起烧烤，中枪者年龄在21岁到42岁之间。

美国非营利机构“枪支暴力档案”的统计数据显示，今年以来，纽约市已发生多起造成4人及以上伤亡的大规模枪击事件，其中包括伤亡人数达两位数的布鲁克林地铁站枪击案。截至20日，全美共发生了277起大规模枪击事件，超过2万人在各类涉枪事件中丧生。