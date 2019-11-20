哈萨克斯坦1-9月国际收支经常账户赤字达47亿美元

哈通社/努尔苏丹/11月20日--据央行发布数据，2019年1-9月，哈萨克斯坦国际收支经常账户赤字为47亿美元。

造成经常账户赤字的主要原因是贸易顺差比上年同期下降21.6%，实际减少40亿美元。

统计期内，外贸出口额为427亿美元，同比微降2.2%，主要原因是石油平均合同价格同比下降7.9%（从66.9美元/桶降至61.7美元/桶），导致石油出口额下降10.7%；外贸进口额为282亿美元，同比增长12.2%，主要原因是田吉兹油田、卡沙甘油田、金色草原天然气管道、阿拉木图大环线公路、汽车组装厂等大型项目进口所需设备和材料，导致投资性商品进口增长31.4%。

报告期内，服务贸易出口57亿美元，同比增长4.6％；进口81亿美元，同比下降8.1％，服务贸易对外贸收支产生积极影响。

统计期内，资本净流入为51亿美元。居民企业对外投资中，证券投资增长26亿美元，其他投资增长37亿美元。截至2019年10月1日，国际储备（不含国家基金资产）达288亿美元，可满足7.1个月的进口支付需求。

【编辑：达娜】