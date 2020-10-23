1~9月哈国汽车市场销售总额超过5500亿坚戈

哈通社/努尔苏丹/10月23日 – 哈萨克斯坦汽车工业联盟公布了2020年1~9月哈国汽车市场价格信息调查报告。

调查显示，报告期内，哈萨克斯坦车市共售出31336辆新生产的轻型轿车和商用车，销售总额达5552亿坚戈。

今年的新车平均售价为1050万坚戈，较2019年同期上涨了17%。

与此同时，国产汽车凭借价格和质量方面的双重优势，在国内车市上占据了主导地位。

哈国国产汽车的平均售价为760万坚戈，而同等级的进口车辆售价约为1380万坚戈。

统计显示，今年前9个月内，31.1%的购车客户选择了500万坚戈以下的车型。去年这一数据为27.7%。

21.9%的客户购买了5~700万价格区间的新车，总数为13409辆。

15.4%的客户购买了7~1000万价格区间的新车。

商务型车（1000万~1500万）和豪华型车（1500万以上）的购买者占比分别达到了20.6%（12604辆）和11.1%（6779辆）。

总体而言，购买售价在1000万以上车辆的客户数较去年同期下降了6.4%。

今年哈国车市中，销量占据前十的低廉车型基本均来自哈国本土汽车制造企业。其中售价300万坚戈的Lada Granta位居榜首，其他9款车型依次为：Chevrolet Nexia (320万坚戈), Ravon R2 (380万坚戈), Ravon R4 (380万坚戈), Chevrolet Cobalt (420万坚戈), Lada 4x4 (430万坚戈), Lada Vesta (460万坚戈), Lada XRAY (500万坚戈), JAC S3 (500万坚戈) 和 Lada Largus (530万坚戈)。

而在哈国车市价格最高的TOP10排行榜上，销售价格1100万坚戈的Mercedes-Benz G经典款车型位居首位，随后依次是Porsche 911 Turbo (8270 万坚戈), Audi A7/А8 (7900万坚戈), Mercedes-Benz GLC经典款 (5600万坚戈), Porsche Cayenne (5370万坚戈), Audi e-tron (5000万坚戈), Lexus LX (4920万坚戈), Mercedes GLE经典款 (4900万坚戈), Land Rover Range Rover (4490万坚戈) 以及BMW 8 (4290万坚戈)。

【编译：木合塔尔·木拉提】