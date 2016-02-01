中国1月份官方制造业PMI为49.4 低于前值及预期

哈通社阿斯塔纳2月1日电 据《华尔街日报》报道，中国物流与采购联合会与国家统计局周一联合公布的数据显示，中国1月份官方制造业采购经理人指数(PMI)为49.4，较2015年12月份下滑，也低于市场预期。这是该指标连续六个月收缩，并创下自2012年8月以来的低位，当时的值为49.2。

2015年12月份官方制造业采购经理人指数(PMI)为49.7。

此前接受《华尔街日报》调查的11位经济学家给出的预期中值显示，1月份中国官方制造业PMI将从进一步走低至49.6。

PMI指数高于50表明制造业活动扩张，低于50则说明萎缩。

从12个分项指数来看，同上月相比，除购进价格、从业人员2个指数有所上升外，其他各项指数均下降。其中，产成品库存、采购量、进口3指数下降较明显，降幅超过1个百分点。

中国物流与采购联合会特约分析师张立群认为，1月份PMI指数较上月下降0.3个百分点，表明经济增长仍有下行态势。

张立群表示，生产经营活动预期指数小幅下降，采购量指数、原材料库存指数、进口指数、产成品库存指数等都有不同幅度下降，表明企业开年的市场预期普遍比较谨慎。新出口订单指数下降，表明出口困难仍较大。

但从分行业指数看，张立群指出，汽车、电气机械器材制造等7个行业PMI指数高于50%；食品、造纸印刷等7个行业PMI指数较上月提高，表明经济结构变化的积极因素在聚集中。

张立群还表示，考虑到前期稳增长政策效果的进一步显现，以及今年将部署的各项政策的预期效果，预计经济增长总体仍将呈现企稳态势。