努尔苏丹市制造业10年内增长近10倍

哈通社/努尔苏丹/10月8日 -- 首都努尔苏丹市政府新闻中心援引《哈萨克斯坦真理报》的报道称，过去10年中，努尔苏丹的制造业增长了10倍多，占据了该市各产业的87%。

首都投资和创业发展办公室（Office for Investment and Entrepreneurship Development）报告称，在过去10年中，努尔苏丹市的工业总产值增幅超10倍，从1113亿坚戈增至11844亿坚戈。其中，制造业增长了12倍（从848亿坚戈增至10808亿坚戈）。全市已建立大中型工业企业30家左右。

专家称，«Tau ken Altyn»炼油厂、«Lokomotiv krastyru zauyty»机车装配厂、«Elektrovoz krastyru zauyty»电力机车装配厂、有限责任合伙«Tau ken Altyn»运输公司是加工行业的«机车»。

Stroykonstruktsiya控股公司生产钢筋混凝土，哈萨克斯坦管道厂生产橡胶制品，Alkon+有限公司生产建筑结构和铝部件。

阿斯塔纳能源股份有限公司（Astana Energia JSC）从事工业机械和设备的组装和安装，Tsesna Astyk有限公司以面粉闻名，Tsesna Mak有限公司以意大利面闻名。

据市政府介绍，首都工业呈现稳定增长趋势。主要生产设施位于1号工业园区，79个投资项目正在这里实施，其中50个已经投入运营。自园区成立以来，企业已跨越3.1万亿坚戈的生产线。这里已经创造了大约4000个就业机会。由于缴纳了1040亿坚戈的税收，园区的建设已经完全得到了回报，园区的建设投入已经全部收回。

十多年来，该园区基建预算内投资244亿坚戈，每坚戈吸引民间投资8坚戈，投入的预算资金得到了四倍返还。

【编译：木合塔尔·木拉提】