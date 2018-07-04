哈萨克斯坦10部电影作品参加第14届欧亚国际电影节

哈通社/阿斯塔纳/7月4日-据沙肯•阿伊马诺夫哈萨克电影制片厂消息，由该电影制片厂拍摄的10部哈萨克斯坦电影作品参加第十四届欧亚国际电影节中竞赛和非竞赛单元。

消息称，此届电影节共有8个单元。我国剧情长片《阿姆列》（杰夫•韦斯帕执导）和剧情短片《捉迷藏（Тығылмақ）》（维妮拉•海尔詹诺娃执导）分别参加"国际竞赛"和"短片竞赛"单元。



同时，竞赛单元中的外国作品包括杨明明执导的《柔情史》（中国）、阿历斯基•费朵奇科执导的《安娜的战争》（俄罗斯）、玛丽•加雷尔韦斯执导的《派对落幕》（法国）、玛丽安•卡琪瓦尼执导的《妈妈》（格鲁吉亚）、巴努•西瓦奇执导的《平民窟的鸽子》（土耳其）、拉希德•马力阔夫执导的《执着》（乌兹别克斯坦）、伊丽莎维塔•斯蒂肖娃执导的《苏莱曼山》（俄罗斯、吉尔吉斯斯坦、波兰）、贾尼斯•诺迪斯执导的《嘴角余温》（拉脱维亚、波兰、立陶宛、俄罗斯）、斯维蒂斯拉夫•德拉莫米洛维奇执导的《地平线》（塞尔维亚）、米尔科•拉扎罗夫执导的《阿加》（保加利亚、德国、法国）等。



据悉，共有12个长片作品和35个短片作品参加了此届电影节的竞赛单元。



在电影节评委代表方面，国际竞赛单元的评委包括导演兼制片人王小帅、制片人阿米尔•埃斯凡迪亚里、电影节组织者披得•斯卡尔列特、奥斯卡奖获得者加布里埃•克里斯蒂亚尼、导演兼摄影师叶尔麦克•图尔森诺夫；非竞赛单元的评委包括土耳其着名电影制作人塞米赫•卡普兰诺胡勒、哈萨克斯坦演员萨玛勒•叶斯利亚莫娃、塞尔维亚演员米洛斯•比科维奇等。



此外，我国著名导演波拉特•卡勒穆别托付执导的《塔兰》以及胡阿特•阿赫梅托付执导的《灵魂》参加了电影节"Keruen"非竞赛单元。



"欧亚之心"非竞赛单元的作品包括我国导演图尔德别克•玛伊丹和特列克•托列吾哈孜执导的《冰激凌》，以及阿达伊•阿布勒点诺夫执导的《阙特勤》等剧情长片。



弗拉基米尔•泰尔金执导的《13公里》以及安瓦尔•萨迪科娃和加西兹•纳西洛夫执导的《哈萨克舞蹈》参加了电影节纪录片非竞赛单元。



值得一提的是，在"精神文明复兴"和"阿斯塔纳20周年庆典"框架内，第十四届欧亚国际电影节于2018年7月1-7日期间在阿斯塔纳举行。



【编译：达娜】