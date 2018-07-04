哈萨克斯坦10部电影作品参加第14届欧亚国际电影节
消息称，此届电影节共有8个单元。我国剧情长片《阿姆列》（杰夫•韦斯帕执导）和剧情短片《捉迷藏（Тығылмақ）》（维妮拉•海尔詹诺娃执导）分别参加"国际竞赛"和"短片竞赛"单元。
同时，竞赛单元中的外国作品包括杨明明执导的《柔情史》（中国）、阿历斯基•费朵奇科执导的《安娜的战争》（俄罗斯）、玛丽•加雷尔韦斯执导的《派对落幕》（法国）、玛丽安•卡琪瓦尼执导的《妈妈》（格鲁吉亚）、巴努•西瓦奇执导的《平民窟的鸽子》（土耳其）、拉希德•马力阔夫执导的《执着》（乌兹别克斯坦）、伊丽莎维塔•斯蒂肖娃执导的《苏莱曼山》（俄罗斯、吉尔吉斯斯坦、波兰）、贾尼斯•诺迪斯执导的《嘴角余温》（拉脱维亚、波兰、立陶宛、俄罗斯）、斯维蒂斯拉夫•德拉莫米洛维奇执导的《地平线》（塞尔维亚）、米尔科•拉扎罗夫执导的《阿加》（保加利亚、德国、法国）等。
据悉，共有12个长片作品和35个短片作品参加了此届电影节的竞赛单元。
在电影节评委代表方面，国际竞赛单元的评委包括导演兼制片人王小帅、制片人阿米尔•埃斯凡迪亚里、电影节组织者披得•斯卡尔列特、奥斯卡奖获得者加布里埃•克里斯蒂亚尼、导演兼摄影师叶尔麦克•图尔森诺夫；非竞赛单元的评委包括土耳其着名电影制作人塞米赫•卡普兰诺胡勒、哈萨克斯坦演员萨玛勒•叶斯利亚莫娃、塞尔维亚演员米洛斯•比科维奇等。
此外，我国著名导演波拉特•卡勒穆别托付执导的《塔兰》以及胡阿特•阿赫梅托付执导的《灵魂》参加了电影节"Keruen"非竞赛单元。
"欧亚之心"非竞赛单元的作品包括我国导演图尔德别克•玛伊丹和特列克•托列吾哈孜执导的《冰激凌》，以及阿达伊•阿布勒点诺夫执导的《阙特勤》等剧情长片。
弗拉基米尔•泰尔金执导的《13公里》以及安瓦尔•萨迪科娃和加西兹•纳西洛夫执导的《哈萨克舞蹈》参加了电影节纪录片非竞赛单元。
值得一提的是，在"精神文明复兴"和"阿斯塔纳20周年庆典"框架内，第十四届欧亚国际电影节于2018年7月1-7日期间在阿斯塔纳举行。
【编译：达娜】