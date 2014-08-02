香港女性因强奸被捕10年15宗 受害男性多难启齿

哈通社阿斯塔纳电， 据香港《大公报》报道，色魔未必单指男性，女性亦可能犯下非礼、强奸等罪行。港府统计处昨日公布最新资料显示，去年涉及女性性犯罪人数有9人，其中2人因强奸罪被捕，10年累计15宗。有学者估计，女性性犯罪及施暴者的实际人数可能较统计显示多，而近年社会服务工作亦开始关注男性受害人。

继2010年后，香港去年再有2名女性因强奸被捕，统计处昨日公布的《香港的女性及男性──主要统计数字》显示，香港自2004年起累计共15宗涉及女性因强奸而被捕的个案，包括2004年1宗、2006年4宗、2007年3宗、2009年3宗、2010年2宗、2013年2宗。事实上，香港法律并没有女性强奸男性的罪行，但女性教唆男性强奸另一位女性，或女性以性道具暴力侵犯另一女性，均可被控强奸，惩罚与男性犯强奸罪一样。去年另有9名女性因非礼被捕，比2012年最多的19宗，大幅减少。 香港城市大学应用社会科学系副教授邝伟文指，一般认知性罪行或家暴受害人是女性，但亦有个案是男性受虐，例如被精神虐待，故近年的社会服务工作亦开始关注男性受害人。他估计，涉及性罪行或家暴的男性受害人一般难于启齿，相信实际数字或较统计数据更多。 香港法律改革委员会2012年曾发表《强奸及其他未经同意下进行的性罪行》谘询文件，将强奸罪改为无分性别，并新设"性侵犯"罪行，将偷拍裙底，与撞胸及公众露体等一并列作性侵犯。