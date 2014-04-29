美军一次性订购10艘弗吉尼亚级核潜艇 总价达178亿美元

哈新社阿斯塔纳讯，据美国中文网援引美国防务新闻网报道，美国海军4月28日宣布将订购10艘"弗吉尼亚"级核动力攻击潜艇，总价达178.278亿美元。这笔订单的规模不仅成为了美国史上之最，一次订购的潜艇数量也创下了美国历史纪录。合同的主承包商通用动力电船公司，以及总分包商亨廷顿•英格尔斯工业公司纽波特纽斯造船厂（HII NNS）的潜艇制造订单也将因此持续到2018年。

冷战结束后，美国海军主要作战使命发生了变化，美军需要一款排水量比"海狼"级更小、更经济，而且有着更好近海性能的核潜艇，"弗吉尼亚"级便应运而生，成为美国海军第一款同时针对大洋和近海两种功能设计的攻击型核潜艇。本次美军订购的"弗吉尼亚"级属于第4批次（Block IV），水下排水量为7800吨，艇长377英尺（约114.90米），直径为34英尺（约10.34米），水下航速可达25节，潜深超过800英尺（约240米）。可携带MK-48重型鱼雷、"战斧"对陆攻击导弹以及无人潜航器。这批潜艇的编号为SSN 792-801，目前均未命名。其中SSN 792于2014财年获得立项，其建造将从5月1日开始；SSN 801则计划于2023年交付。

目前美国海军已经有10艘"弗吉尼亚"级潜艇加入现役，另外还有8艘第三批次（Block III）的"弗吉尼亚"级潜艇正在建造或已获得建造合同，其中第三批次的首艇"北达科他"号原计划于今年4月交付，但由于供应商的零部件出现问题以及潜艇某些部位需要再次修改，因此"北达科他"号的交付日期不得不推迟。美国海军期望该潜艇能在8月之前完成交付。 据悉，此次签订的Block IV潜艇合同为固定价格，整个合同期将持续五年，美军将每年采购2艘Block IV型"弗吉尼亚"级核潜艇，合同总价格达176.45亿美元，如果加上为每艘潜艇提供备件的费用，10艘潜艇的合同总价将达到178.278亿美元。根据两家船厂联合发布的新闻稿透露，这笔订单是美国迄今为止单批次采购数量最多的一次。 尽管如此，美国海军海上系统司令部（NAVSEA）潜艇项目执行官戴夫•约翰逊少将虽然承认该订单同时也是美国海军历史上金额最大的一笔合同，但他同时表示Block IV型"弗吉尼亚"级核潜艇17亿美元左右的单艇成本将低于Block III型。美国海军海上系统司令部在其声明中也表示，Block IV型"弗吉尼亚"级核潜艇的全寿命周期成本也将随之降低。 纽波特纽斯造船厂总裁马特•穆尔赫林说，在目前经济和政治环境不利于造船业的情况下，这笔订单对两家造船厂而言都是一个重大利好；而通用动力电船公司主席杰弗里•盖革则表示，这笔合同不论对美国海军，还是对通用动力电船公司，甚至对全美潜艇工业都有着重要意义，海军和潜艇工业团队也将因此保持稳定和高效运转。 根据美国海军2014年版的30年造舰计划，"弗吉尼亚"级潜艇的建造和交付至少将持续到2043年，总共将建造48到50艘。