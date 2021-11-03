韩国新冠疫情再度扩散 政府鼓励10至19岁人群积极接种新冠疫苗

哈通社/努尔苏丹/11月3日--据韩联社消息， 韩国中央防疫对策本部3日通报，截至当天0时，韩国较前一天0时新增感染新型冠状病毒（COVID-19）确诊病例2667例，累计确诊37.064万例。

单日新增病例较前一天骤增1078例，再超2000例，为历史第四高水平。这也是继9月30日（2561例）之后单日新增病例再超2500例，明显高于上周三通报的上周二1952例。韩国本月1日启动第一阶段的«与疫共存»模式放宽防疫限制，加上上周五起连续三天的万圣节庆典，预计其影响将在本周逐渐显现，确诊病例数有可能继续增长。

当天新增病例中社区感染病例2640例，其中首都圈2073例（78.5%），其他地区567例（21.5%）。境外输入性病例27例，较前一天增加16例。

当天新增18例死亡病例，累计死亡2892例，平均致死率0.78%。重症患者共计378例，较前一天增加31例。

韩国中央应急处置本部社会战略组组长孙映莱3日表示，目前政府不强制要求10～19岁人群接种新型冠状病毒疫苗，但从医学的角度来看，接种带来的好处大于传染风险。考虑到发生确诊病例造成的间接负面影响，接种疫苗利大于弊。

最近，确诊病例以没有接种疫苗的10多岁人群为主增加。从10多岁每10万人的日均确诊病例来看，上月第一周为4.6例，第二周为4例，第三周为3.9例，第四周为5.6例。

孙映莱表示，10多岁主要在学校、补习班进行集体生活，但接种率非常低，尚未形成免疫力。因此在«分阶段恢复日常生活»过程中传染风险加大在所难免，确诊病例也将随之增加。