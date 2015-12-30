10名“伊斯兰国”领导人命丧空袭 1人与巴黎恐袭有关

哈通社阿斯塔纳12月30日电 据中新网消息，美军发言人史蒂夫·沃伦29日表示，打击"伊斯兰国"国际联盟在本月24日的空袭中铲除了"伊斯兰国"负责策划恐怖袭击的领导人查拉菲·穆阿丹(Charaffe al Mouadan)，此人与巴黎恐袭事件的主谋有直接联系。

美军打击"伊斯兰国"行动发言人沃伦29日在伊拉克通过视频发布了上述消息。他表示，美国主导的国际联盟本月24日在叙利亚境内发动空袭，定点清除了"伊斯兰国"负责策划恐怖袭击的领导人穆阿丹。沃伦称，穆阿丹曾与策划巴黎恐袭事件的主谋阿卜杜勒－哈米德·阿巴乌德有过直接联系。沃伦没有公布更多细节，但他透露穆阿丹在命丧空袭前还在策划多起针对西方国家的恐怖袭击。

沃伦当天还证实，国际联盟在本月的空袭中一共铲除了10名"伊斯兰国"领导人。他强调，美军并未派出特战部队士兵配合空袭，10名敌方目标全部在轰炸中毙命。

沃伦称，国际联盟针对"伊斯兰国"领导人的定点清除行动在整个打击行动中发挥着重要作用。他说，领导层的缺失将大大削弱"伊斯兰国"的实力，其作战、指挥以及协同能力将大打折扣。他表示，此类定点清除行动今后仍将继续进行。

在谈及军事重镇拉马迪的战事时，沃伦表示，经过数月的努力，伊安全部队终于在本月28日收复了拉马迪。这是一个重要的里程碑。他表示，美军的空袭对于收复拉马迪起到重要作用。他说，美军在过去半年的时间里对该地进行了逾600次空袭，摧毁2500多个"伊斯兰国"目标。