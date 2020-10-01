10月1日——国际老年人日

哈通社/努尔苏丹/10月1日 -- 1982年，由联合国倡议，老龄化问题世界大会通过了维也纳老龄问题国际行动计划。1990年12月14日，联合国大会通过45/106号决议，指定10月1日为国际老年人日。1991年，即联大赞同老龄问题国际行动计划的9年后，大会又通过联合国老年人原则（46/91号决议）。2002年，第二次老龄化问题世界大会通过《马德里老龄问题国际行动计划》以回应21世纪人口老龄化带来的机会和挑战，促进多年龄社会的发展。

在二十世纪里，人口寿命发生了巨大变化。平均预期寿命从1950年延长了20年，达到66岁，预计到2050年将再延长10年。人口结构方面的这一长足进 展以及二十一世纪上半叶人口的迅速增长意味着60岁以上的人口将从2000年的大约6亿增加到2050年的将近20亿，预计全球划定为老年的人口所占的比率将从1998年的10%增加到2025年的15%。在发展中国家，这种增长幅度最大、速度最快，预计今后50年里，这些国家的老年人口将增长为四倍。在亚洲和拉丁美洲，划定为老年的人口比例将从1998年的8%增加到2025年的15%，但是在非洲，同一时期内这一比例预计仅从5%增加到6%，可是到2050年这一比例将增加一倍。在撒哈拉以南的非洲地区，与艾滋病毒/艾滋病的斗争,以及与经济和社会贫困的斗争还在继续，因此这一比例将只达到上述水平的一半。在欧洲和北美洲，在1998年至2025年期间，划定为老年人的比例将分别从20%增加到28%、以及从16%增加到26%。

据联合国有关规定，一个国家65岁以上的老年人在总人口中所占比例超过7%，或60岁以上的人口超过10%，便被称为«老年型»国家。除少数非洲国家外，几乎所有国家的人口结构都在趋于老化，在全世界190多个国家和地区中，约有60多个已进入«老年型»。据估算，今后50年间，老年人数大概会翻两番，从6亿人增加到将近20亿人。

全球及哈萨克斯坦老龄化趋势示意图

根据据预测，在2019年到2050年间，哈萨克斯坦的老龄化程度也将逐步增加。至2050年，哈国适龄工作人口与退休人员之间的比例将达到3.5：1。该数据2018年为6.8：1，2014年为7.5：1。

这种全球的人口变化已经在各个方面对个人、社区、国家和国际生活产生深刻的影响。人类的每一方面——社会、经济、政治、文化、心理和精神上——都将产生变化。退休人口数量增加、人类寿命延长及少子化加速已使劳动力短缺，加重了劳动人口与整个社会的负担。以欧盟为例，2000年底，欧盟国家73%的劳动力养活27%的退休者，而到2050年，将由47%的劳力养活53%的65岁以上的退休老人。据人口专家预计，到2030年，西方7个主要工业化国家65岁以上人口将占全部人口的百分之二十二，而在1980年仅占百分之十二点五。日本、美国和德国60岁以上的老人人数40年后将会翻一番。如果社会保障和福利政策不变，到下个世纪初，意大利政府的养老金支出将增长5倍。在发达国家中，日本老龄人口的增长速度为西德的2倍，美国的7倍。这个20年前世界上年轻化的工业国到本世纪末将成为最老龄化的国家。人口迅速老化已使日本劳动力短缺，日本政府不得不鼓励已退休的老人继续工作。人口老化还将加重社会抚养不从事经济活动的老人的负担。日本大约6个在工作的人需抚养一位老人，而到2025年，将由3人抚养1人。

为唤起全人类关注这个世纪之交的问题，联合国于1990年12月14日通过45/106号决议，指定10月1日为国际老年人日(International Day of Older Persons)。

此外，许多国家还有本国的老人节，有的是和本国传统节日相结合，显得更有意义。加拿大的老人节也称«笑节»，定在每年的6月21日；美国的老人节也称«祖父祖母节»，定在每年9月劳动节后的第一个星期天；一向有敬老习俗的日本老人最多，所以老人节也称«敬老日»，定在每年的9月15日。

【编辑：木合塔尔·木拉提】