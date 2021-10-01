10月1日——国际老人日

哈通社/努尔苏丹/10月1日 -- 1990年12月14日，联合国大会通过第45/106号决议，指定10月1日为国际老年人日。

此前，1982年老龄问题世界大会通过了《维也纳老龄问题国际行动计划》。同年晚些时候，联合国大会核准了该行动计划。1991年，大会第46/91号决议通过了《联合国老年人原则》。

2002年，第二次老龄问题世界大会通过了《马德里老龄问题国际行动计划》，旨在应对21世纪人口老龄化的机遇和挑战，促进不分年龄人人共享的社会的发展。

目前，全世界约有10亿60岁以上人口。预计，到2050年，全世界每6人中，就有1人年龄在65岁（16%）以上，而这一数字在2019年为11人（9%）；到2050年，在欧洲和北美，每4人中就有1人年龄在65岁或以上。2018年，全球65岁或以上人口史无前例地超过了5岁以下人口数量。此外，预计80岁或以上人口将增长两倍，从2019年的1.43亿增至2050年的4.26亿。

发展中国家老年人人数将增加最多，也最为迅速，亚洲将成为老年人人口最多的区域，非洲老年人人口的增长比例将占世界首位。有鉴于此，显然需要更加重视许多老年人所面临的特殊需要和挑战，但同等重要的是，也需要更加重视在具有适当保障的条件下，大多数老年人可以为社会的运转所作出的重要贡献。在这方面的所有努力中，人权居于核心地位。

2021年联合国国际老年人日主题«不分年龄人人共享数字平等»预示着老年人需要获取数字技术并有意义地参与数字世界。

【编辑：木合塔尔·木拉提】