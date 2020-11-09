哈萨克斯坦今年前10个月铁路货运量超过2.1亿吨

哈通社/努尔苏丹/11月9日--根据2020年1月至10月的结果，哈萨克斯坦铁路运输装载量保持在去年同期的水平，货运量达到2.1亿吨。

黑色金属的出货量增长了19％（达到39.7万吨），铁锰矿的出货量增长了7％（达到250万吨），有色金属的出货量增长了9％（达到190万吨）。

今年10月的货运周转量与去年同期相比增长了1.7％，达209亿吨/公里。

根据2020年1月至10月的结果，哈萨克斯坦铁路运输装载量保持在去年同期的水平，货运量达到2.1亿吨。

累计装载了超过8280万吨煤炭，其中哈萨克斯坦境内装载5860万吨，比去年增加了4％。累计运送了700万吨谷物，其中500万吨用于出口。

在2020年前10个月中，铁锰矿的装载量增加了3％（达到2270万吨），有色金属矿石的装载量增加了14％（达到1940万吨），化肥装载量增加了7％（达到330万吨），黑色金属装载量增加了10％（达到410万吨）。

2020年前10个月的关税货物周转量净额为1900亿吨公里，该指标比去年同期增长了3.5％。

【编译：阿拉依】