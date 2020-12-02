10月份哈萨克斯坦居民存款余额环比增长2.6%

哈通社/努尔苏丹/12月2日—— 据央行发布的数据，截至2020年10月底，哈萨克斯坦居民存款余额21.938万亿坚戈，环比增长2.6%。其中，法人居民存款余额11.6万亿坚戈，增长4.1%；自然人居民存款余额10.338万亿坚戈，增长1.1%。

统计期内，居民本币存款余额12.981万亿坚戈，环比增长2.8%；外汇存款余额8.957万亿坚戈，增长2.5%。存款美元化率从2019年底的43.1%降至40.8%。其中，法人本币存款余额6.876万亿坚戈，增长3.8%；外汇存款余额4.724万亿坚戈，增长4.6%，在法人存款余额中占比40.7%。自然人本币存款余额6.105万亿坚戈，增长1.6%；外汇存款余额4.233万亿坚戈，增长0.2%，在自然人存款余额中占比40.9%。

统计期内，居民定期存款余额14.87万亿坚戈，环比增长2.3%。其中，本币定期存款余额8.92万亿坚戈，外汇定期存款余额5.95万亿坚戈。

2020年10月，非银行法人本币存款平均利率为7%，上年同期为7.2%；自然人本币存款平均利率为9.5%，上年同期为9.2%。