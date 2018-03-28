阿斯塔纳国际金融中心计划10年内跻身亚洲前20

哈通社/阿斯塔纳/3月28日-阿斯塔纳国际金融中心总裁海拉特•克里姆别托夫在参议院（议会上院）代表对该中心进行访问期间表示，阿斯塔纳国际金融中心（AIFC）计划在未来10年内进入亚洲前20名最发达的金融中心行列。

克里姆别托夫表示："总的来说，这是我们首次进入全球性指数评级。该评级包括全球100多个金融机构。虽然目前为止，我们的排名并不那么理想，但是，我们已在东欧和中亚金融中心排名中位居前十名。因此，我们计划在未来10年内进入亚洲前20名最发达的金融中心行列。"



他表示，虽然我国计划在不久的将来努力进入世界发达国家前30位，但阿斯塔纳国际金融中心的目标将更为远大。



"我们今年的目标是向世界投资者介绍阿斯塔纳金融中心。自1月份以来，我们一直在做这一领域的工作。今年7月5日，我们将在阿斯塔纳世博会会议中心举行国际演讲介绍会。7月4日，还将在那里举行世界伊斯兰经济论坛。" 克里姆别托夫说。



值得一提的是，访问期间，介绍了金融中心的五大战略发展方向。克里姆别托夫表示，五大战略发展方向包括资本管理、资产管理、私人银行服务、伊斯兰金融以及新金融技术等。



【编译：达娜】