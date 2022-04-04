研究机构：过去10年全球太阳能和风能年均增速20%

哈通社/努尔苏丹/4月4日 —— 当地时间周三（3月30日），英国独立气候研究机构Ember发布报告称，过去十年，全球太阳能和风能的平均复合增长率为20%，若将这一增速保持到2030年，那么将有望实现《巴黎协定》的气候目标。

根据《巴黎协定》设定的目标，各国要努力争取把全球变暖幅度限制在比工业化前水平高1.5摄氏度内的水平。

2021年全球太阳能发电量增长了23%，而同期风能发电增长了14%。Ember的数据显示，这两种可再生能源发电量比2020年增加了1%，合计共占据去年全球总发电量的10.3%。

报告指出，荷兰、澳大利亚和越南的可再生能源增长速度最快，在过去两年中，它们将约10%的电力需求从化石燃料转向了风能和太阳能。

Ember表示，如果这些趋势能够在全球复制并持续下去，电力行业将朝着1.5摄氏度的目标前进。

Ember全球主管Dave Jones表示，目前增长速度减缓的主要问题是许可证等限制，如果各国政府想要实现可再生能源的加速增长，他们需要解决部署令增长放缓的那些问题。

然而，报告也指出，尽管太阳能和风能有所增长，但同期的燃煤发电同样创下了至少自1985年以来的最快增速，2021年增长9%，达到10042太瓦时（TWh），占总需求增长的59%。

Ember称，这是需求快速复苏的一年，2021年全球电力需求实现了有纪录以来最快的年度增速，增长了5.4%，达到1414太瓦时，相当于在上年基础上增加了整个印度的需求量。