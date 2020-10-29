10月29日是世界预防中风日

哈通社/努尔苏丹/10月29日--每年的10月29日是世界预防中风日，目的是引起公众关注中风的问题，提高预防及治疗中风的意识。

每年全世界有超过1500万人受到中风的影响。与此同时，国际医学统计数据表明，每10例中风病例中，就有8例可以预防。

在过去的15年中，中风一直是世界上主要的致死病因之一。哈萨克斯坦每年有超过4万名新增中风患者，其中有5000人在患病后的10天内死亡。有5000人在患病后的一个月内死于家中。每2名中风患者中，都有1人变成残疾。尽管采取了各类措施，但中风的人数仍在增加，在过去的20年中，中风人数几乎增加了3倍。

根据哈萨克斯坦卫生部的官方数据，2017年，每10万人中就有16360.6人患中风，而1998年这一数据则为5891.8人。在这些病例中，男性占53％，女性占47％。与此同时，中风正在迅速年轻化。

疾病预防至关重要，中风也不例外。虽然，中风有不可改变的风险因素，例如遗传、年龄和性别（男人更容易患中风）。但是，仍有一些可预防的因素，包括高血压（占中风死亡的51％）、糖尿病、高胆固醇血症、心律失常、酗酒、吸烟、久坐、超重、压力、饮食模式和营养不平衡。

专家指出，重要的是要了解出现中风前4，5个小时的最初症状：无力、四肢笨拙；面部和四肢各部位出现麻木感；言语和视觉受损；头晕和平衡障碍。

中风具有高度的致残风险。因此，康复治疗在对抗这种疾病中起着决定性的作用。平均而言，大约一半的患者患有中风后认知障碍（PICI），中风后患痴呆的可能性为7-48％，这主要具体取决于中风的年龄和严重程度。在这类患者中，记忆功能受损，分析过程变得更加困难，注意力和逻辑思维能力下降。超过三分之一的中风患者患有严重的言语障碍。这就是为什么中风患者的康复治疗是该疾病治疗中最重要的环节之一。它不仅可以帮助患者恢复认知和运动功能，还可以防止复发性中风，在患病后5年内发生复发性中风的可能性为50％，每10名患者中都有1名患者在患病一年后发生复发性中风。

【编译：阿拉依】



