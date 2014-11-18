我国前10月刑事案件同比下降3.9%

哈通社阿斯塔纳11月18日电，据总检察院司法统计和特别数据委员会消息，哈萨克斯坦警方今年前10个月共破获刑事案件293899起，同比下降3.9%。其中，轻微刑事案件35377起，占12%；一般刑事案件232027起（78.9%）；严重刑事案件24591起（7.4%）；特别严重刑事案件1904起（0.6%）。

消息称，各类刑事案件中，除诈骗案件数量上升3.8%外，其他刑事案件均出现下降。其中，微型刑事案件从去年同期的37200起减少至35377起，下降4.9%；一般刑事案件从236178起减少至232027起，下降1.8%；严重刑事案件从30013起减少至24591起，下降18.1%；特别严重刑事案件从2359起减少至1904起，下降19.3。各类案件中，杀人案从去年同期的969起减少至780起，下降19.5%；偷窃案从16293起减少至12247起，下降24.8%；抢劫案从1229起减少至795起，下降35.3%。

消息还称，总体犯罪率同比下降幅度较大的地区包括阿斯塔纳市（下降1.6%）、阿拉木图市（下降13.1%）、西哈州（下降2.5%）、南哈州（下降8.9%）。（编译：吴然）