哈通社10月30日简报：哈萨克斯坦历史上的今天

哈通社/阿斯塔纳/10月30日 -- 哈通社为各位读者总结10月30日世界各地的节日、事件以及这一天在哈萨克斯坦历史上的重要事件纪录简报。

10月30日，星期日

10月30日是阳历一年中的第303天，离全年的结束还有62（闰年则还有63）。

世界各国/地区节日：

斯洛伐克人民宣言纪念日 捷克斯洛伐克于1918年在布拉格正式宣布独立。1918年10月30日，在马丁内斯，斯洛伐克人民通过了«斯洛伐克人民加入捷克斯洛伐克宣言»。

国际骨科护士日 每年10月30日国际骨科护士日。该专业节日由骨科护士协会于1990年发起下首次在美国举行。

俄罗斯工程师日 俄罗斯海军于1996年设立了这个节日。

这一天在哈萨克斯坦历史上

1992年 土耳其文化日在哈萨克斯坦举行。

1999年 俄罗斯诗人普希金的雕像在阿拉木图落成。

2006年 《数字哈萨克斯坦（Digital Kazakhstan）》杂志创刊号在哈萨克斯坦发行。

2007年 哈萨克斯坦国防部公布哈萨克斯坦武装力量新式军服样式。

2012年 第三届哈萨克斯坦-不列颠论坛在阿特劳开幕。

2013年 《哈萨克斯坦阿拉木图和江布尔州投资和出口潜力》论坛在俄首都莫斯科举行。

2017年 巴库-第比利斯-卡尔斯国际铁路正式通车仪式在阿塞拜疆首都巴库举行。

2017年 IATA官网正式将«阿斯塔纳国际机场»更改为«努尔苏丹·纳扎尔巴耶夫国际机场»。

2017年 国际突厥学院（TWESCO）举办旨在纪念匈牙利突厥学家伊斯特万•曼多奇•孔谷尔的活动。