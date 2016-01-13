哈通社阿斯塔纳1月13日电 据路透社消息， 周二发布的一项新调查显示，近十分之一的土耳其人认为"伊斯兰国"不是恐怖组织，逾5%的人支持其行动。

土耳其伊斯坦布尔市中心苏丹艾哈迈德广场周二发生爆炸，造成至少10人死亡。袭击再次引发外界对土耳其发生恐怖暴力活动的担忧。

联合国与土耳其将"伊斯兰国"列为恐怖组织。

这项名为"土耳其社会趋势调查"的研究由位于安卡拉的一家智库"全球政策与战略"进行，研究于11月访问了逾1,500名土耳其人。土耳其是逊尼派为主的伊斯兰国家。

调查中，9.3%的受访者称，"伊斯兰国"不是恐怖组织，5.4%的受访者支持该组织的行动。

据该调查，21%的受访者称"伊斯兰国"代表了伊斯兰教，8.9%的受访者认为"伊斯兰国"是一个国家或政权。调查反映出土耳其7,800万人口中存在一些潜在的"伊

斯兰国"同情者。

调查中，受访者最为担忧的是来自"伊斯兰国"和库尔德工人党（PKK）的恐怖活动威胁。

"这里存在两种冲突的立场，""全球政策与战略"总裁Suleyman Ozeren对路透表示。

"但支持‘伊斯兰国'行动的人数这么多，应该让我们感到担忧。这也告诉我们，政府的第一要务应该是预防激进化政策。一旦人们变得激进，要想消除会非常困难。"