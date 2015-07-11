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    14:33, 11 七月份 2015 | GMT +6

    乌克兰运钞车遭袭被抢约10万美元 造成3人死亡

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    哈通社阿斯塔纳7月11日电 据美联社报道，乌克兰于当地时间10日发生一起持枪抢劫案。一名不明身份的枪手在乌东部哈尔科夫市杀死了3名正在搬运装有现金箱子的邮政工人后，抢走了约11.5万美元。报道称，警方目前已全国通缉这名枪手。据悉，虽然警方未说明为何邮政员工会搬运现金，但在乌克兰，退休金通常有邮政部门发放。

    标签:
    国际 乌克兰 黄金储备
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