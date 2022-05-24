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    14:20, 24 五月 2022 | GMT +6

    一季度哈萨克斯坦离婚率降低10.3%

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    哈通社/努尔苏丹/5月24日--据统计分析网站Ranking.kz发布的数据，2022年一季度，哈萨克斯坦共有4100对夫妻办理离婚，该数据同比减少10.3%。

    数据显示，农村居民中的离婚率下降27.5%，至721对，城市居民离婚率下降5.5%，至3400对。

    从地区来看，报告期内，阿拉木图市有536对夫妻办理离婚，该数据同比下降19.9%。此外，阿拉木图州（466对，同比减少2.5%）和卡拉干达州（417对，同比减少6.5%）的离婚率在全国数据中属于前三。

    一季度，克孜勒奥尔达州的率婚人数最少，为69对。相比之前，去年同期的数据为97对。

    2021年，哈萨克斯坦共有4.82万对夫妻离婚，同比增长0.5%。其中，离婚的城市居民为3.48万对（增加1.2%），农村居民为1.34万对（减少1.2%）。

    第一季度的离婚数据中，2700对办理离婚夫妻的结婚时间不满1年，该数据同比增长16%。

    结婚时间在1~4年以内的有1.41万对，5~9年的有1.27万对，10~14年的有7000对，15~19年的有3300对，20年以上的有6100对。

    【编译：阿依波塔】


    标签:
    哈萨克斯坦 社会 统计 黄金储备
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