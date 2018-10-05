韩朝联合举办活动纪念10·4宣言11周年

哈通社/阿斯塔纳/10月5日 -- 据韩联社报道，韩朝双方5日上午在平壤人民文化宫联合举办《10·4韩朝共同宣言》发布11周年纪念活动，这是韩朝首次合办纪念活动。

韩国执政党共同民主党党首李海瓒、统一部长官赵明均、已故前总统卢武铉之子卢建昊等160人组成的韩方代表团出席活动，朝方没有事先通知出席人员名单。

双方发布号召文指出，历史性的《板门店宣言》和《平壤共同宣言》继承了《6·15宣言》和《10·4宣言》精神，符合全民族统一愿望和时代要求，是为早日推进韩朝关系发展、实现和平统一的新里程碑。号召文强调，《6·15宣言》和《10·4宣言》没有得到履行的历史不能重演，各方要切实落实《板门店宣言》和《平壤共同宣言》，谱写和平、繁荣、统一的新历史。

号召文还指出，我们要续写自主决定民族命运的和平与繁荣时代历史，让半岛不再有战争风险，让我们的疆土成为没有核武器与核威胁的和平家园。号召文还写入了韩朝开展多方面交流、合作与往来，实现民族共同繁荣的有关内容。

韩方代表团将在纪念活动结束后到以平壤冷面著称的玉流馆共进午餐，并前往万寿台创作社参观美术创作活动，之后观看朝鲜大型团体操表演。



《10.4宣言》是2007年10月4日，时任韩国总统卢武铉访问平壤，与已故朝鲜最高领导人金正日发表《北南关系发展与和平繁荣宣言》（又称《10.4宣言》），表示朝韩将自主解决国家统一问题，开展各领域的合作交流，举行当局之间的对话，缓和半岛紧张局势，发展民族经济，实现共同繁荣。以《6.15共同宣言》为基础，描绘了北南关系发展与和平繁荣的蓝图，在营造北南信任、促进北南关系在各领域全面发展、建立朝鲜半岛和平体制等方面阐明了实践方法。