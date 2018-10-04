韩代表团启程赴朝出席《10·4宣言》纪念仪式

哈通社/阿斯塔纳/10月4日 -- 据韩联社消息，由160人组成的韩国官民代表团4日上午从京畿道城南市的首尔机场飞赴平壤，开启为期三天的访朝之行。访朝期间，他们将出席韩朝合办的《10·4韩朝共同宣言》（简称《10·4宣言》）11周年纪念仪式。

代表团成员来自政府和国会、卢武铉财团、社会团体等，具体包括韩国执政党共同民主党党首李海瓒、统一部长官赵明均、前总统卢武铉之子卢建昊等人。

赵明均在飞赴平壤前向记者表示，《10·4宣言》为半岛开启了和平与繁荣的大门，期待此访能进一步巩固韩朝和解与和平。他还表示，韩朝相关部门届时有望举行磋商，我们将为加快落实《平壤共同宣言》打好基础。

李海瓒这次以卢武铉财团理事长的身份访朝出席活动。他表示，访朝期间将致力于营造韩朝充分沟通与对话的气氛，让韩朝关系由对立走向和平共存。



《10·4宣言》纪念仪式将于5日在平壤人民文化宫举行。本次活动是双方领导人今年9月在《平壤共同宣言》中达成协议的事项。自2007年时任韩国总统卢武铉和朝鲜国防委员长金正日举行首脑会谈并发表《10·4宣言》以来，双方合办纪念活动尚属首次。

访朝最后一天的6日，韩方代表团将参观朝鲜中央植物园。11年前，卢武铉和朝鲜最高人民会议常任委员会委员长金永南曾在此共同植树留念。