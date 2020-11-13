前10个月阿特劳州的石油产量占全国产量的55%

哈通社/努尔苏丹/11月13日--2020年前10个月，阿特劳州共生产3930万吨石油。

阿特劳州州长玛汗别特·多斯穆汗别托夫在13日召开的新闻发布会上表示，国家总统哈斯穆-卓马尔特·托卡耶夫在国情咨文中提出了国家和地区发展的具体任务、

“我们的主要目标是成功执行工作任务。 今年1月至6月，阿特劳州的生产总值达30930亿坚戈，生产指数为102.2％。 在全国GDP中的份额为14％， 人均生产总值约600万坚戈。 ”他说。

州长指出，阿特劳州的经济核心是石油和天然气领域。

多斯穆汗别托夫表示，石油和天然气在阿特劳州工业产值中的份额为88％。 今年的前10个月，该州的石油产量达3930万吨， 这是哈萨克斯坦石油总产量的55％。同时，阿特劳州正在实施一系列石油和天然气工业大型项目。 其中最大的是，价值约460亿美元的扩大田吉兹油田项目，该项目的实施将使石油产量每年增加1200万吨。

据其介绍，大约300家哈萨克斯坦公司参与了田吉兹油田的扩建项目，并雇佣了27000名员工。

【编译：阿依波塔】