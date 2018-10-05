10月5日，哈通社简报

哈通社/阿斯塔纳/10月5日 -- 哈通社为各位读者总结10月5日世界各地的节日、事件以及这一天在哈萨克斯坦历史上的重要事件纪录简报。

10月5日,星期五

10月5日是阳历一年中的第278天，离全年的结束还有87（闰年则还有88）。



世界各国/地区节日：

世界教师日 每年的10月5日为世界教师日。 该主题日于1994年由联合国教科文组织和国际劳工组织共同发起。1966年10月5日，国际劳工组织和联合国教科文组织共同审议通过了《关于教师地位的建议书》，因此将该主题日设在当天。

葡萄牙共和国日 葡萄牙共和国成立日为每年的10月5日，以纪念在1910年10月5日革命成立的葡萄牙共和国。

亚信日 亚洲相互协作与信任措施会议（亚信）系哈萨克斯坦总统纳扎尔巴耶夫于1992年10月5日在第47届联合国大会上倡议建立的泛亚安全对话与合作论坛，致力于制定和落实旨在增进亚洲和平、安全与稳定的多边信任措施。2006年亚信阿拉木图峰会确定每年10月5日为"亚信日"。

塔吉克斯坦国家语言日 每年10月5日为国家语言日。2009年10月5日，塔吉克斯坦颁布了法律《塔吉克语是塔吉克斯坦官方使用语言》。

世界微笑日 是指每年10月的第一个星期五。世界微笑日的始创人是哈维·鲍尔。哈维·鲍尔是著名的笑脸表情的创作者，笑脸表情是他于1963年创作的。自1999年开始，每年10月的第一个星期五会被定为世界微笑日，目的是向世界宣扬微笑友善的信息。

这一天在哈萨克斯坦历史上

1930年 哈萨克农业学院成立（现为哈萨克国家农业大学）。

1992年 纳扎尔巴耶夫总统在第47届联合国大会上倡议建立亚洲安全问题论坛。

1993年 纳扎尔巴耶夫总统对伊朗进行正式访问。

2011年 阿拉木图市博物馆举行哈萨克首位宇航员托赫塔尔•阿吾巴克罗夫升空20周年纪念展会。

2013年 阔克舍套文化宫举行纪念阿布莱汗诞辰300周年国际科学实验会。

2016年 著名导演阿罕•萨塔耶夫执导的影片《通往母亲的路》在第38届莫斯科国际电影节和"欧亚之桥"电影节赢得了大奖。

【翻译：冰山】