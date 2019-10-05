10月5日——亚洲相互协作与信任措施会议日

哈通社/努尔-苏丹/10月5日 -- 今天是第14个“亚洲相互协作与信任措施会议”日。

亚信是1992年10月5日由哈萨克斯坦首任总统纳扎尔巴耶夫在第47届联合国大会上倡议建立的亚洲安全问题论坛，致力于制定和落实旨在增进亚洲和平、安全与稳定的多边信任措施，加强相关领域合作。

2006年6月17日，亚信第二次峰会在阿拉木图举行，会议期间，与会的各国领导人一致同意，将每年的10月5日，确立为“亚信日”。

亚信恪守《联合国宪章》宗旨和原则，坚持各成员国一律平等，相互尊重主权和领土完整，互不干涉内政，倡导以和平方式解决争端，反对动辄诉诸武力或以武力相威胁，通过制定和实施军事政治、新威胁新挑战、经济、环境、人文等五大领域信任措施，加强成员国安全、经济、社会和文化交流与合作。

目前共有成员国27个：哈萨克斯坦、俄罗斯、中国、阿富汗、阿塞拜疆、埃及、印度、伊朗、以色列、吉尔吉斯斯坦、蒙古、巴基斯坦、巴勒斯坦、塔吉克斯坦、土耳其、乌兹别克斯坦（以上为创始成员国）、泰国（2004年加入）、韩国（2006年加入）、约旦（2008年加入）、阿联酋（2008年加入）、越南（2010年加入）、伊拉克（2010年加入）、巴林（2010年加入）、柬埔寨（2011年加入）、卡塔尔（2014年加入）、孟加拉国（2014年加入）和斯里兰卡（2018年加入）。

观察员13个：印度尼西亚、日本、老挝、马来西亚、菲律宾、乌克兰、美国、白俄罗斯以及联合国、欧安组织、国际移民组织、阿拉伯国家联盟和突厥语国家议会大会。

亚信常设执行机构为秘书处，2006年6月正式启动。原设在哈萨克斯坦阿拉木图市，2014年9月搬迁至该国首都努尔苏丹。秘书处长官为执行主任，由亚信主席国提名大使级外交官担任。新任执行主任米尔佐佐达（塔吉克斯坦籍）于2018年10月上任。

亚信建立了国家元首和政府首脑会议（峰会）、外长会议、高官委员会会议、特别工作组会议等议事和决策机制。峰会和外长会议均为每四年举行一次，两会交错举行，间隔两年。举办峰会和外长会议的国家任主席国。