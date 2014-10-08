外媒：土耳其10年内将成世界第6军售国

哈通社阿斯塔纳10月8日电，据环球网援引埃菲社报道，土耳其国防与航空工业出口商协会主席拉蒂夫•阿拉尔•阿利斯日前表示，土耳其的军工工业总产值已经超过47亿美元，目前的出口额在15亿美元左右，是2008年的两倍多。预计到2023年出口额将增长15倍，达到250亿美元。

外媒称，阿利斯在安卡拉出席一次国防会议时指出，目前全世界有5大武器出口国，分别是俄罗斯、美国、中国、法国和英国，土耳其希望在未来10年内成为第6大出口国，并跻身世界10大武器制造国之列。 报道说，目前土耳其武器的最大买家是北约盟友美国，土耳其37%的武器出口目的地是美国，其次是意大利、西班牙、马来西亚和乌克兰，所占比例在4%-5%之间。 报道称，阿联酋、巴林、德国、英国和土库曼斯坦也是土耳其军工企业的老顾客。

与此同时，土耳其在积极开发新市场，特别是在南美和非洲地区。土耳其国防部长伊斯梅特•耶尔马兹今年8月宣布，将在这两个大陆开设专门负责武器贸易的外交机构。土耳其已经在美国、布鲁塞尔、沙特阿拉伯和哈萨克斯坦设立了这样的机构。 报道说，土耳其国防工业的主要产品有装甲车、无人机、火炮、教练机和导弹等，也有通信系统和敌我识别系统。土耳其政府正全力推动本土军工技术的发展，以降低军队对进口武器的依赖。 阿利斯指出，目前土耳其的军工企业已经有能力满足军队54%的需求。 根据官方数据，目前土耳其的国防工业在研发方面的投入达到9.27亿美元，几乎是2003年的20倍。 报道提及，土耳其掌握尽可能多的军事技术以降低对其他国家依赖性的狂热做法已经引起土耳其与北约盟友之间的摩擦。 报道称，2013年，土耳其决定采购中国精密机械进出口总公司的"红旗-9"防空导弹系统。美国的雷神公司以及意大利和法国合资的欧洲防空导弹公司没有中标。不仅仅是因为价格问题，还因为与中国签署的协议同时附带技术转让。 但专家指出，中国的系统与北约使用的系统不兼容，因此土耳其的决定被看作与北约之间的危险疏远。 中国与土耳其的协议尚未最后敲定。已经有迹象表明，土耳其政府最终会倾向于一家属于北约成员国的企业，只要对方接受一定程度的技术转让或联合生产。