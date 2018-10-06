10月6日，哈通社简报

哈通社/阿斯塔纳/10月6日 -- 哈通社为各位读者总结10月6日世界各地的节日、事件以及这一天在哈萨克斯坦历史上的重要事件纪录简报。

哈通社/阿斯塔纳/10月6日 -- 哈通社为各位读者总结10月6日世界各地的节日、事件以及这一天在哈萨克斯坦历史上的重要事件纪录简报。

10月6日,星期六

10月6日是阳历一年中的第279天，离全年的结束还有86（闰年则还有87）。



世界各国/地区节日：

土库曼斯坦大地震遇难者纪念日 该日旨在纪念1948年阿什哈巴德发生的大地震遇难者们。

哈萨克斯坦会计日 每年10月6日为哈萨克斯坦会计日，为非正式节日。

哈萨克斯坦国防领域工作者日 根据政府决议，该节日于2017年10月31日设立。

这一天在哈萨克斯坦历史上

1992年 阿拉木图市举行亚洲独立和多元媒体发展问题的联合国教科文组织会议。

2010年 赛梅市和阿拜县为纪念哈萨克伟大思想家阿拜诞辰165周年举行隆重庆典。

2011年 阿尔及尔营地为在此遭囚禁的立陶宛女性竖立纪念牌。

2014年 纳扎尔巴耶夫总统出席"萨姆鲁克-卡泽纳"国家基金转型论坛。

2015年 阿斯塔纳市举行第四届"欧亚经济前景"国际论坛。

2017年 哈萨克国家科技大学正式改名为萨特巴耶夫大学。

【翻译：冰山】