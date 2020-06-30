勘探10个矿床或将使哈萨克斯坦的GDP增长5％

哈通社/努尔苏丹/6月30日--阿联酋司法律师事务所的创始合伙人，由阿斯塔纳国际金融中心（AIFC）监管的阿联酋司法有限公司的创始人赛义德·侯赛因近日表示，哈萨克斯坦只需勘探一个矿床将使得国内生产总值增加10亿美元。

阿联酋司法事务所负责人在今年的阿斯塔纳金融日论坛（Online Astana Finance Days 2020）上发表了讲话，并谈到了以采矿业为例的交易结构。

他说：“根据我的理解，AIFC是哈萨克斯坦和整个中亚地区的投资门户，是在哈萨克斯坦应用全球技术的内部方式，它可以帮助我们顺利地开展业务。”

赛义德·侯赛因讲述了一个采矿业如何显着提高哈萨克斯坦GDP的例子。

他解释说：“哈萨克斯坦目前的GDP大约是1800亿美元，现在采矿业占国内生产总值的9％，即162亿美元。根据对哈萨克斯坦的矿产资源存量的预估，尚未开发矿床大约有5000个，预估价值为46万亿美元，这仅是通过最粗略的计算得出的。”

发言人指出，仅一个矿床的价值平均约为92亿美元。

赛义德·侯赛因说：“这意味着在10年内每年仅勘探一个矿床将使哈萨克斯坦的GDP每年增加10亿美元。 因此，如果仅勘探10个矿床，总价值将为920亿美元，那么该国的GDP在10年内将增长5％，而这仅仅是采矿业作出的贡献。”

此外，专家认为，在当前冠状病毒大流行的背景下，AIFC有机会进一步加速发展。

冠状病毒大流行是2020年最主要的问题，并导致了全球性的经济停滞。根据国际货币基金组织的最新预测， 2020年世界经济将急剧下降4.9％，其后将增长5.4％。若2020年年底全球感染人数仍然无法得到缓解，则经济衰退很可能将在2021年持续。这将对商业发展和吸引投资带来极大的困难。投资者的态度正在变得更加谨慎，并开始从新兴市场撤离。 在这样的情况下，AIFC通过提供各种形式的融资，有可以为包括投资者在内的整体市场发展提供更多的帮助并做出贡献。

据悉，哈萨克斯坦于2018年成立了阿斯塔纳国际金融中心（AIFC），作为经济多元化的支持机构，其体系中不仅包括金融公司，也涵盖了传统行业。

【编译：阿拉依】