巴西逮捕10名ISIS支持者 曾计划在奥运会期间发动袭击

巴西日前逮捕了10名图谋在奥运会上发动恐怖袭击的嫌犯，这些人被指控在网上宣誓效忠极端组织ISIS、并计划在下月里约热内卢奥运会上发动袭击。

美联社报道说，巴西司法部长Alexandre de Moraes周四在首都巴西利亚表示，除了上述被逮捕的10名嫌犯，警方还在追捕另外两名嫌疑人。他们都是巴西人，其中一名是少数族裔。

Moraes介绍说，这些人都作为ISIS同情者在网上接受过"洗礼"，但没有一个人真正去过叙利亚和伊拉克接受培训。其中几个人曾试图从ISIS获得资金支持。他们的组织结构松散，私下并不认识，只是在网上通过社交工具WhatsApp 和Telegram等联系。

他们曾讨论如何使用武器和游击战术在奥运会期间发动袭击，不过Moraes说，这些人完全都是外行，根本没有准备好真正发动袭击。他们几天前甚至还讨论应该开始练习武术。

Moraes表示，即便是这样的乌合之众也要认真对待。

此前《华盛顿邮报》报道说，一个名为Ansar al-Khilafah的巴西极端组织已通过Telegram宣布向"伊斯兰国"（ISIS）效忠。在此之后，巴西情报部门表示，他们正在对里约奥运会面临的所有威胁展开调查。

来源：界面新闻