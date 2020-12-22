哈国电气化发展100周年：全国发电总量已超过2.3万兆瓦时

哈通社/努尔苏丹/12月22日 – 100年前的今天，即1920年12月22日，首份国家级哈萨克斯坦电气化计划正式获得通过。

根据哈萨克斯坦能源部的记录，哈萨克斯坦境内的首个发电厂建设于1892年。

在20世纪初期，共和国境内的所有发电厂总发电量没有超过2.5兆瓦时。

1920年，前苏联政府通过了一项全面的电气化计划，哈萨克斯坦被包含在该计划内。

到了20世纪30年代，哈萨克斯坦境内的发电厂发电量达到了12.5兆瓦时。

而到了今天，在一代又一代电力工作者的不懈奋斗下，哈萨克斯坦全国发电总量已经超过了2.3万兆瓦时。

能源部2020年制定的全年发电计划量达1050亿千瓦时，其中3%来自新能源发电项目。

纪念哈国电气化发展100周年之际，哈萨克斯坦能源部部长努尔兰·诺海耶夫22日向一批为哈国电气化领域发展作出了长期突出贡献的人士进行了表彰，并颁发了勋章、奖章和荣誉证书。

部长在致辞中指出，1920年通过的国家电气化发展计划，奠定了哈萨克斯坦工业发展和电力能源领域的发展基础。诺海耶夫部长还高度评价了哈国电力工作者在专业领域所体现的敬业精神，以及为国家发展付出的贡献。

值得一提的是，今天哈萨克斯坦哈巴尔电视台将在努尔苏丹时间18：00时首映电影《我们时代的普罗米修斯》，以纪念电气化发展100周年。

【编译：木合塔尔·木拉提】