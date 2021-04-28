哈萨克斯坦订购100万剂阿联酋产Hayat-Vax疫苗

哈通社/努尔苏丹/4月28日 – 据哈萨克斯坦卫生部消息，为持续推进全民新冠疫苗接种工作，尽快实现群体免疫，哈萨克斯坦萨姆鲁克-卡泽纳国家基金下属的SK药业公司从阿联酋订购了100万剂Hayat-Vax疫苗。

该批疫苗将分为两个批次运抵哈萨克斯坦，其中第一批40万剂将于4月30日运抵，第二批60万剂则将在6月抵达哈国。

Hayat-Vax疫苗（学名SARS-CoV-2 (Vero Cell)）由阿联酋海湾制药厂Julphar生产，疫苗配方与去年12月份在阿联酋得到批准通用的中国国药集团（Sinopharm）的灭活疫苗完全相同。

阿联酋从4月份开始生产中国国药集团的灭活疫苗，从而成为海湾地区首个拥有疫苗产能的国家。

阿联酋技术公司Group 42(G42)将负责疫苗的对哈供应工作。

Hayat-Vax疫苗为灭活疫苗，储存要求与哈国自产的QazVac疫苗相同，均为2~8摄氏度低温条件下保存。

该疫苗需接种两次方可在人体内产生针对新冠病毒的免疫力。两针之间的注射间隔时间为14天。

【编译：木合塔尔·木拉提】