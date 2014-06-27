哈通社阿斯塔纳电，据欧洲时报网消息，耶路撒冷公共事务中心中东问题分析人士雅克•内里亚对访问以色列的中国高层代表团说，约有1000名中国"圣战"分子正在巴基斯坦境内一个基地接受军事训练，而且已经有中国人在叙利亚境内战斗，具体人数不确定。

北京参考消息网援引以色列《耶路撒冷邮报》网站26日报道称，内里亚曾担任前总理伊扎克•拉宾的外交政策顾问。他向客人们展示了资料，这些资料是关于数以千计的中国"圣战"分子在叙利亚内战中所扮演的角色，以及来自乌兹别克斯坦及中国周边其他中亚国家的志愿者参与的情况。 从中国的角度来看，令巴基斯坦北瓦济里斯坦存在训练营这件事更令人关注的是，中国与巴基斯坦是盟友。 据报道，上述中国代表团有10名成员，该代表团于本周伊始抵达以色列，来参加由耶路撒冷公共事务中心和中以学术交流促进协会联合组织的研讨会，讨论以色列和中国在中东地区的共同利益。 耶路撒冷公共事务中心负责人多尔•戈尔德说，在了解"基地"组织及其在世界各地的分支机构的运转情况时，有必要记住这些组织的战略及以下事实：当在叙利亚战斗的志愿者们回国时，"存在一定风险"。 戈尔德说，以色列"非常了解圣战组织的扩散情况，当你了解了在非洲及欧洲部分地区的扩散模式时，也许能将其应用于世界其他地区"。 戈尔德还说，尽管许多人意识到了以色列与中国在商业和经济方面日益增多的共同利益，以及商界之间的广泛联系，但两国还有"共同的战略性外交政策利益"，其中最重要的就是反恐。