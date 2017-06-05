哈通社北京 --中国国际贸易促进委员会长姜增伟日前在《人民日报》发表的署名文章中写道，中国将派出1000余家能源企业参展阿斯塔纳世博会。世博会期间，中国馆将突出"人造太阳"核聚变能源亮点，全面展现中国在能源领域的技术成果。

姜增伟写道，阿斯塔纳世博会将于2017年6月10日至9月10日举行。近年来，中哈两国关系快速发展，双方高层交往密切，政治互信不断巩固，务实合作全面推进。特别是"丝绸之路经济带"建设与"光明之路"新经济政策正在有效对接，两国合作潜力逐步释放，共建"一带一路"已经进入深度融合、相互促进的新阶段。



姜增伟表示，中国政府积极支持哈萨克斯坦举办阿斯塔纳世博会，高度重视中国参展工作。



据姜增伟介绍，阿斯塔纳世博会将为中国实现以下四大目标提供助力。



姜增伟写道，一是诠释中国绿色发展理念。二是展示中国创新发展成果。三是促进能源和国际产能合作。四是打造中国文化走出去平台。中国馆将精心举办中哈能源合作论坛等大型活动，届时，来自北京、上海、山东等23个省区市的近1000家能源企业将出席论坛，搭建交流平台，大力促进"一带一路"建设参与国在能源领域的经贸投资合作和基础设施互联互通，推动各国实现互利共赢发展。



姜增伟最后写道，在阿斯塔纳世博会93天的展期里，中国将与世界各国积极探讨未来能源这一关系到人类生存与发展的重大课题，共享先进技术和经验做法，共商维护世界能源安全大计，为人类文明进步作出新贡献。



【记者：萨德克•阿克加诺夫 编译：昂哈尔】